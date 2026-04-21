Во Владивостоке спустили на воду очередное судно-краболов

По информации АО «Объединенная судостроительная корпорация», краболов рассчитан на добычу краба и доставку улова на берег как в живом виде, так и после заморозки в море.
Проект предполагает создание универсального модульного судна, способного выполнять как функции доставки живого краба, так и переработку улова с возможностью заморозки продукции непосредственно в море и последующей транспортировки на берег.
Строительство первого судна этой серии, краболова «Охотск», началось на «Восточной верфи» в ноябре 2019 года. «Ительмен» стал продолжением линейки и за ним последует строительству других судов серии.