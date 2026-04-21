В первом квартале 2026 года «КузбассТрансЦемент» перевез в собственных вагонах 1,25 миллиона тонн грузов

«Ситуация на рынке железнодорожных перевозок нашей страны остается сложной — второй год подряд объемы доставляемых грузов сокращаются. Единственный сегмент, который показывает положительную динамику, — транспортировка продукции предприятий химической промышленности, в первую очередь, минеральных удобрений, востребованных за рубежом. Также в связи с событиями на Ближнем Востоке в последний месяц растет экспорт российского угля в государства Юго-Восточной Азии. Но предположить, как долго эта тенденция останется актуальной, сложно, — комментирует управляющий директор ООО “КузбассТрансЦемент” Эдуард Ишимов. — Неопределенность сохраняется и в отношении внутрироссийских поставок. Пока мы планируем перевезти по итогам года примерно 6 млн тонн различных грузов, однако не исключаем, что прогнозный показатель изменится».