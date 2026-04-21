В первом квартале 2026 года «КузбассТрансЦемент» перевез в собственных вагонах 1,25 миллиона тонн грузов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООО «КузбассТрансЦемент» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”, отвечающее за эксплуатацию железнодорожного парка холдинга) подводит итоги работы в первом квартале 2026 года.
В отчетном периоде компания перевезла в собственных вагонах около 1,25 млн тонн различных грузов, что соответствует аналогичному показателю за январь-март 2025 года. В том числе заказчики получили 261 тыс. тонн цемента, произведенного заводами холдинга (на 35% меньше, чем в первом квартале 2025-го).
«Ситуация на рынке железнодорожных перевозок нашей страны остается сложной — второй год подряд объемы доставляемых грузов сокращаются. Единственный сегмент, который показывает положительную динамику, — транспортировка продукции предприятий химической промышленности, в первую очередь, минеральных удобрений, востребованных за рубежом. Также в связи с событиями на Ближнем Востоке в последний месяц растет экспорт российского угля в государства Юго-Восточной Азии. Но предположить, как долго эта тенденция останется актуальной, сложно, — комментирует управляющий директор ООО “КузбассТрансЦемент” Эдуард Ишимов. — Неопределенность сохраняется и в отношении внутрироссийских поставок. Пока мы планируем перевезти по итогам года примерно 6 млн тонн различных грузов, однако не исключаем, что прогнозный показатель изменится».
В настоящее время в парке «КузбассТрансЦемента» 5164 единицы подвижного состава — 2495 полу- и 550 крытых вагонов, 2029 хоппер-цементовозов, 90 думпкаров, переданных в управление Ангарскому цементно-горному комбинату. Вагоны компании доставляют грузы по всей сети российских железных дорог, а также на пограничные переходы с Китаем, на станции Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, других государств. Помимо цемента транспортируются гранулированные шлаки, удобрения, продукция металлургической и сельскохозяйственной отраслей и т.д.
Напомним, ООО «КузбассТрансЦемент» входит в структуру «Сибирского цемента» с 2006 года. В 2012-м на базе предприятия создан единый транспортно-логистический центр холдинга. Сегодня компания, которой в сентябре текущего года исполнится 25 лет, продолжает стабильную работу. За счет перевозки сторонних грузов, внедрения эффективных логистических схем движения, передислокации и распределения подвижного состава специалистам «КузбассТрансЦемента» удается снижать показатели порожнего пробега вагонов, сокращать долю транспортных издержек в себестоимости цемента.