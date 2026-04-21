WSJ: ОАЭ могут отказаться от доллара США в случае его дефицита

По информации газеты, представители ОАЭ в ходе переговоров сообщили американским чиновникам, что в случае возникновения нехватки долларов, страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других стран для продажи нефти и совершения других операций.
Отмечается, что в случае перехода ОАЭ на использование другой валюты может возникнуть скрытая угроза доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его использования в нефтяных операциях.
Эмиратский дирхам привязан к доллару и обеспечен валютными резервами в размере около $270 млрд, подчеркивает WSJ.
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше