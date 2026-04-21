WSJ: ОАЭ могут отказаться от доллара США в случае его дефицита

Это может представлять скрытую угрозу для американской валюты, отметила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. ОАЭ начали переговоры с США о возможном получении финансовой поддержки на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

По информации газеты, представители ОАЭ в ходе переговоров сообщили американским чиновникам, что в случае возникновения нехватки долларов, страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других стран для продажи нефти и совершения других операций.

Отмечается, что в случае перехода ОАЭ на использование другой валюты может возникнуть скрытая угроза доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его использования в нефтяных операциях.

Эмиратский дирхам привязан к доллару и обеспечен валютными резервами в размере около $270 млрд, подчеркивает WSJ.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
