ОАЭ пригрозили уйти от доллара — нефть могут продавать за юани

По данным издания, такой сценарий рассматривается как превентивная мера на случай кризиса ликвидности. В переговорах с американской стороной представители ОАЭ подчеркивают, что речь идет о возможном варианте, а не о принятом решении.
Отмечается, что подобный шаг может стать риском для доллара, который сохраняет доминирующее положение в мировой финансовой системе во многом за счет использования в нефтяной торговле.
При этом официальный запрос на создание валютной своп-линии между центральными банками пока не направлялся. Такой механизм предполагает взаимный обмен валют для поддержки ликвидности и стабилизации финансовой системы.
По информации источников, Федеральная резервная система США, как правило, предоставляет такие инструменты только странам, чья финансовая стабильность напрямую влияет на американскую экономику. У ОАЭ, как указывают собеседники, уровень интеграции с рынками США ниже, чем у традиционных партнеров по подобным соглашениям.
На фоне рисков, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, ОАЭ также ведут консультации с США о возможной финансовой поддержке в случае углубления кризиса.
Дирхам ОАЭ привязан к доллару, однако, как отмечается, регион испытывает давление из-за последствий военного конфликта с участием Ирана. В частности, осложнения затронули экспорт энергоресурсов и финансовую устойчивость ряда стран Персидского залива.
Дополнительным фактором стало привлечение государствами региона средств на международных рынках. По данным западных СМИ, с начала апреля 2026 года ОАЭ, Катар и Кувейт разместили долларовые облигации на сумму около 10 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что ситуация в Ормузском проливе повлияла на поставки нефти и сжиженного природного газа, что усилило экономическое давление на страны региона.
