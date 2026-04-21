Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ пригрозили уйти от доллара — нефть могут продавать за юани

Власти ОАЭ допустили переход на расчеты в юанях или других валютах при заключении нефтяных сделок в случае дефицита доллара США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

По данным издания, такой сценарий рассматривается как превентивная мера на случай кризиса ликвидности. В переговорах с американской стороной представители ОАЭ подчеркивают, что речь идет о возможном варианте, а не о принятом решении.

Отмечается, что подобный шаг может стать риском для доллара, который сохраняет доминирующее положение в мировой финансовой системе во многом за счет использования в нефтяной торговле.

При этом официальный запрос на создание валютной своп-линии между центральными банками пока не направлялся. Такой механизм предполагает взаимный обмен валют для поддержки ликвидности и стабилизации финансовой системы.

По информации источников, Федеральная резервная система США, как правило, предоставляет такие инструменты только странам, чья финансовая стабильность напрямую влияет на американскую экономику. У ОАЭ, как указывают собеседники, уровень интеграции с рынками США ниже, чем у традиционных партнеров по подобным соглашениям.

На фоне рисков, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, ОАЭ также ведут консультации с США о возможной финансовой поддержке в случае углубления кризиса.

Дирхам ОАЭ привязан к доллару, однако, как отмечается, регион испытывает давление из-за последствий военного конфликта с участием Ирана. В частности, осложнения затронули экспорт энергоресурсов и финансовую устойчивость ряда стран Персидского залива.

Дополнительным фактором стало привлечение государствами региона средств на международных рынках. По данным западных СМИ, с начала апреля 2026 года ОАЭ, Катар и Кувейт разместили долларовые облигации на сумму около 10 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ситуация в Ормузском проливе повлияла на поставки нефти и сжиженного природного газа, что усилило экономическое давление на страны региона.

