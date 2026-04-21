ВТБ: каждый пятый клиент использует дополнительные инструменты защиты в онлайн-банке

В банке посчитали, что более 1 млн клиентов ВТБ установили как минимум один лимит на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. Миллионы клиентов банка сдали государственную биометрию, что позволяет им подключить вход и подтверждение операций по биометрии. Этот сервис не пропускает в онлайн-банк никого, кроме клиента: алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%.