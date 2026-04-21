Депутат Говырин рассказал, как будет оплачиваться работа в майские праздники

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Человеку, которого официально привлекают к работе в выходной или нерабочий праздничный день, положено оплачивать работу в повышенном размере, при этом вместо повышенной оплаты он имеет право выбрать дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В мае 2026 года при пятидневной неделе длинные выходные приходятся на 1−3 мая и 9−11 мая. Первый блок связан с Праздником весны и труда, второй — с Днем Победы, причем 11 мая становится выходным из-за переноса, поскольку 9 мая в 2026 году выпадает на субботу. Еще один практический момент — 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными днями, поэтому рабочее время в эти даты сокращается на один час», — напомнил депутат.
Если человека официально привлекают к работе в выходной или нерабочий праздничный день, такая работа оплачивается в повышенном размере, рассказал он. «Общее правило Трудового кодекса простое — не менее чем в двойном размере. Это касается сдельной оплаты, дневных и часовых ставок, а также работников на окладе. При этом повышенная оплата начисляется за часы, которые реально были отработаны в такой день», — указал парламентарий.
Для работников на окладе действует отдельный расчет: если работа в праздник или выходной уложилась в месячную норму рабочего времени, сотрудник получает оклад и доплату не ниже одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, отметил Говырин. «Если работа шла сверх месячной нормы, доплата должна быть не ниже двойной дневной или часовой ставки сверх оклада. Именно эта схема чаще всего вызывает вопросы в мае, когда в календаре много нерабочих дней», — подчеркнул он.
У работника есть и другой вариант: вместо повышенной оплаты он может выбрать дополнительный день отдыха. «В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха отдельно не оплачивается. Такое право прямо закреплено в Трудовом кодексе», — напомнил депутат.
В майские праздники 2026 года работа оплачивается по повышенным правилам всем, кого работодатель привлек к труду в выходной или нерабочий праздничный день: обычно такое привлечение оформляется письменно, сообщил Говырин.