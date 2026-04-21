Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальдивы дешевеют: почему райский отдых стал доступнее для туристов

Артур Мурадян: Отели на Мальдивах готовы снижать цены даже на 40%

Источник: Комсомольская правда

Прошло уже полтора месяца, как российские туристы остались без Дубая. Правда ли, что из-за ближневосточного кризиса подешевел отдых на Мальдивах и Шри-Ланке? Эксперты рассказали KP.RU, как обстоят дела с райским отдыхом на самом деле.

«И тут работает та же логика, что и с Турцией: отели готовы снижать цены. Некоторые — даже на 40%», — отметил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, из-за обострения конфликта туры в ряд стран сейчас практически не продаются. Это привело к перераспределению туристических потоков. Часть отпускников направилась во Вьетнам и Таиланд, а на Мальдивах и Шри-Ланке появилось много свободных мест.

Однако коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов уверен, что снижение цен на Мальдивах и Шри-Ланке связано в первую очередь с обычной сезонной практикой. Летом отдых на этих островах традиционно дешевле на 25−30%, а скидки могли доходить до 50%.

Ранее турэксперт Тарас Кобищанов также рассказал, кто выиграл от кризиса на Ближнем Востоке.