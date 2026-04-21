Мост через Туманную стыкуют на границе с КНДР в Приморье

В поселке Хасан Приморского края 21 апреля проходит церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная между Россией и КНДР. В режиме видеосвязи в мероприятии участвуют министры транспорта и природных ресурсов России, а также представитель МИД. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В правительстве рассказали, что общая протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, из них сам мост — около километра. Открытие мостового перехода запланировано на июнь 2026 года.
«Сегодня, 21 апреля, на границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики проходит церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная. Мост будет иметь две полосы движения», — рассказали в правительстве России.
Также в рамках национального проекта ведутся работы по созданию автомобильного пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами. Его пропускная способность должна составить 300 транспортных средств и 2,85 тысячи человек в сутки с возможностью увеличения этих показателей.