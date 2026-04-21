Лимаренко: водозабор «Южный» на Сахалине введут летом

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству водозабора «Южный» в Южно-Сахалинске завершатся к лету, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в мессенджере Мах. В эксплуатацию объект введут в июне-июле, уточнили ТАСС в правительстве области.
«Проинспектировал новый водозабор “Южный” в областном центре. Здесь к концу мая завершатся строительные работы», — написал Лимаренко.
Новый объект даст чистую воду для 65 тыс. жителей из южных районов города, включая Горизонт, Хомутово-1 и Большую Елань. Пробы подтвердили высокое качество воды, уточнил губернатор. С вводом водозабора повысится уровень надежности работы всей системы подачи ресурса. На объекте установлены самые крупные на Сахалине резервуары объемом до 5 тыс. кубометров и самая мощная насосная станция второго подъема. Вода будет эффективно обеззараживаться за счет современных электролизных установок. «Водозабор “Южный” — это большой и важный инфраструктурный объект, который обеспечит задел для будущего развития областной столицы», — написал Лимаренко.
В конце минувшего года администрация Южно-Сахалинска сообщала, что водозабор должны были ввести в эксплуатацию в феврале 2026 года.
Водозабор «Южный» — один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых в регионе в рамках концессионного соглашения между правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и компаний «Росводоканал». Его проектная мощность составляет 20 тыс. кубометров воды в сутки с возможностью расширения до 30 тыс. кубометров. Строительство комплекса началось в 2023 году. После выхода водозабора на полную мощность в городе хотят начать реконструкцию других источников водоснабжения, в том числе водозабора «Рогатка», эксплуатируемого более 100 лет.