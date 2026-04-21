Лимаренко: водозабор «Южный» на Сахалине введут летом

Водозабор «Южный» — один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых в регионе в рамках концессионного соглашения между правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и компаний «Росводоканал». Его проектная мощность составляет 20 тыс. кубометров воды в сутки с возможностью расширения до 30 тыс. кубометров. Строительство комплекса началось в 2023 году. После выхода водозабора на полную мощность в городе хотят начать реконструкцию других источников водоснабжения, в том числе водозабора «Рогатка», эксплуатируемого более 100 лет.