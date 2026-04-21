«Мой бизнес» сделает акцент на поддержке креативного предпринимательства в ДНР

ДОНЕЦК, 21 апреля. /ТАСС/. Центр «Мой бизнес» в ДНР сконцентрируется на поддержке креативного и технологичного предпринимательства в 2026 году. В частности, для этого проведут неделю моды и гастрофестиваль, сообщила ТАСС руководитель центра в ДНР Любовь Луговая.
«В приоритете на этот год у нас креативное предпринимательство — это IT-сфера, мода, дизайн, событийные мероприятия. Например, планируем поддержать бизнес, который занят в проведении событийных мероприятий, ведь это тоже огромная ниша. Допустим, если на территории любого другого субъекта РФ по вечерам проводят настолки, квесты и другие досуговые мероприятия, то у нас же это вообще отсутствует. А это тоже вид бизнеса, причем достаточно высокодоходный, креативный», — сказала Луговая.
Она добавила, что центральными событиями этого года в фэшн-индустрии и сфере гостеприимства региона станут I Донецкая неделя моды «Донмод», которая пройдет с 21 по 26 апреля, и гастрофестиваль «Солено», который состоится с 18 по 24 мая. «Как раз на гастрофестивале будем собирать этот сегмент — все, что связано с общепитом, а дальше подтягивается сюда же и логистика, и местное производство продуктов, сельхозтоваропроизводители», — отметила руководитель центра.
Луговая добавила, что еще одно приоритетное направление на этот год — технологическое предпринимательство. «Это все, что связано с новыми технологиями: искусственный интеллект, IT-технологии. Речь идет как об их создании, так и внедрении. Здесь есть возможность для республики выйти на абсолютно другой качественный экономический уровень», — заключила она.
