«Этажи»: доля сделок с флипперами упала в три раза за пять лет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доля сделок с профессиональными флипперами (покупателями жилья под ремонт для последующей перепродажи) снизилась с 2021 года в три раза: с 10−15% за объект до 3−5% в 2026 году. Об этом рассказал в беседе с ТАСС директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«Массовый флиппинг отмечался в России в период 2021—2024 годов, когда была дешевая ипотека и сохранялась доступность покупки квартир в новостройках. В этот период доля сделок с флипперами доходила до 10−15% от общего объема, сейчас из-за ограничения льготных программ, дорогой рыночной ипотеки и ценового разрыва между квартирами на вторичном и первичном рынке она снизилась до 3−5%», — сказал он.
Частные инвесторы, по словам эксперта, стали осторожнее, поскольку одни боятся остывания спроса в результате затяжного периода высоких ипотечных ставок, другие — не имеют достаточно собственных денежных средств для покупки квартиры и последующего ремонта, считает эксперт. Приобретение квартиры в кредит может съесть прогнозную доходность, особенно, если ее реализация затянется.
Профессионалы вытесняют частников.
В 2026 году стоит говорить о перераспределении внутри рынка флиппинга: массовые частные инвесторы, которые заходили в сделки на волне 2021−2023 годов, сократили активность, отмечает в беседе с ТАСС руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.
При этом усилились профессиональные команды, умеющие считать экономику проекта, управлять ремонтом и сроками.
География рынка остается предсказуемой: основная концентрация — Москва и Санкт-Петербург, а среди регионов лидируют города-миллионники с активным первичным рынком и стабильным спросом — Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, добавила эксперт. В этих локациях есть стабильный спрос и достаточно высокая активность на рынке, соглашается с ней Зайцев.
Смещение флиппинга в сторону новостроек в 2026 году — не случайность, а логика рынка, считают в «НДВ супермаркет недвижимости». «Новостройка дает более понятный и предсказуемый продукт: современные планировки, отсутствие износа, минимальные юридические риски и понятную целевую аудиторию. На вторичке стало сложнее одновременно купить с дисконтом, быстро отремонтировать и продать с прибылью», — считают риелторы. При снижении ключевой ставки ЦБ РФ часть спроса может вернуться во вторичку, но первичный рынок еще будет оставаться более удобной площадкой для перепродажи «упакованного» продукта.