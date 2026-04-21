«Этажи»: доля сделок с флипперами упала в три раза за пять лет

Смещение флиппинга в сторону новостроек в 2026 году — не случайность, а логика рынка, считают в «НДВ супермаркет недвижимости». «Новостройка дает более понятный и предсказуемый продукт: современные планировки, отсутствие износа, минимальные юридические риски и понятную целевую аудиторию. На вторичке стало сложнее одновременно купить с дисконтом, быстро отремонтировать и продать с прибылью», — считают риелторы. При снижении ключевой ставки ЦБ РФ часть спроса может вернуться во вторичку, но первичный рынок еще будет оставаться более удобной площадкой для перепродажи «упакованного» продукта.