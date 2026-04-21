Меры по экономии воды расширяются в Казахстане

Для предотвращения истощения водных объектов введено понятие «экологический сток» — минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей. Для промышленных предприятий новый Водный кодекс закрепил требования по поэтапному переходу на системы повторного и оборотного водоснабжения в течение семи лет. Из них два года — подготовительный период, пять лет дается на реализацию планов. Дополнительно принимаются нормативно-правовые акты, предусматривающие сокращение разрешенных объемов водопользования в случае невыполнения планов по переходу на оборотное и повторное водоснабжение.