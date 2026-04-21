Депутат Панеш рассказал, как пенсионеру получить налоговый вычет

С 2026 года большинство этих льгот предоставляются в проактивном порядке — налоговые органы автоматически применяют их на основании имеющихся данных, без необходимости подавать заявление, подчеркнул парламентарий. «В 2026 году действуют два способа получения вычетов. Упрощенный порядок — самый удобный. ФНС сама собирает данные от поставщиков услуг и направляет в личный кабинет налогоплательщика предложение (оферту) на получение вычета. Достаточно согласиться с офертой, и деньги перечислят на счет в среднем за 8 дней. Классический порядок — через подачу декларации 3-НДФЛ. Этот способ подходит для вычетов, которые не оформляются упрощенно, или если у вас нет подтвержденной учетной записи на “Госуслугах”. Декларацию можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через “Госуслуги”, в МФЦ или лично в налоговой инспекции», — напомнил он.