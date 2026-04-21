Депутат Панеш рассказал, как пенсионеру получить налоговый вычет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пенсионеры в России имеют право на целый ряд налоговых вычетов и льгот, в 2026 году возможности получения вычетов расширились. Теперь работающие дети могут оформить вычет за оплату занятий спортом для своих родителей-пенсионеров, а некоторые льготы стали предоставляться без подачи заявлений, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Получить налоговый вычет могут только те пенсионеры, которые платят налог на доходы физических лиц. Это работающие пенсионеры, а также пенсионеры, имеющие доходы от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости или иных облагаемых налогом источников. Неработающие пенсионеры, у которых нет налогооблагаемых доходов, воспользоваться вычетом не могут, за исключением случаев переноса имущественного вычета на три предыдущих года», — указал он.
Так, пенсионеры могут вернуть до 260 тыс. рублей имущественного вычета при покупке квартиры или дома (13% от 2 млн рублей) и до 390 тыс. рублей по уплаченным процентам по ипотеке (13% от 3 млн рублей), напомнил Панеш. «Главное преимущество пенсионеров — право перенести остаток вычета на три предыдущих года. Например, если пенсионер купил квартиру в 2025 году, он может подать декларации за 2022, 2023 и 2024 годы и вернуть налог, уплаченный в эти периоды, даже если в 2025 году у него не было доходов», — отметил депутат.
Также пенсионер может воспользоваться социальным вычетом: вернуть 13% от расходов на свое лечение, лечение супруга, родителей и детей до 18 лет. «Максимальная сумма — 150 тыс. руб. в год (возврат до 19,5 тыс. руб.). Для дорогостоящих видов лечения лимит отсутствует. Социальный вычет на обучение. Пенсионеры могут получить вычет за свое обучение, а также за обучение детей до 24 лет. Максимальная сумма на обучение детей — 110 тыс. руб. на каждого ребенка (возврат до 14,3 тыс. руб.), на собственное обучение — 150 тыс. руб., а также вычет на физкультурно-оздоровительные услуги», — пояснил Панеш.
С 2026 года работающие дети могут оформить вычет за оплату занятий спортом для своих родителей-пенсионеров, максимальная сумма — 150 тыс. рублей в год (возврат до 19,5 тыс. рублей). «Услуги должны оказываться организациями из перечня, утвержденного правительством РФ. Также пенсионеры могут получить вычет за сдачу нормативов ГТО — 18 тыс. рублей в год, но для этого нужно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр», — рассказал он.
Также пенсионеры могут получить вычет по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. «Максимальная сумма вычета — 150 тыс. руб. в год. Помимо вычетов, которые возвращают уплаченный налог, пенсионеры имеют право на льготы по имущественным налогам, которые предоставляются автоматически: освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц на один объект каждого вида: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка до 50 квадратных метров; вычет по земельному налогу — не облагается налогом 6 соток площади одного земельного участка», — пояснил Панеш.
Вычет можно получить в упрощенном порядке.
С 2026 года большинство этих льгот предоставляются в проактивном порядке — налоговые органы автоматически применяют их на основании имеющихся данных, без необходимости подавать заявление, подчеркнул парламентарий. «В 2026 году действуют два способа получения вычетов. Упрощенный порядок — самый удобный. ФНС сама собирает данные от поставщиков услуг и направляет в личный кабинет налогоплательщика предложение (оферту) на получение вычета. Достаточно согласиться с офертой, и деньги перечислят на счет в среднем за 8 дней. Классический порядок — через подачу декларации 3-НДФЛ. Этот способ подходит для вычетов, которые не оформляются упрощенно, или если у вас нет подтвержденной учетной записи на “Госуслугах”. Декларацию можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через “Госуслуги”, в МФЦ или лично в налоговой инспекции», — напомнил он.