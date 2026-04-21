«Ведомости»: в приложениях банков выявили рост опасных уязвимостей в 10 раз

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число уязвимостей высокого или критического характера в 90 самых популярных приложениях банковского сектора, микрозаймов и страхования за два года выросло в 10 раз. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании AppSec solutions.
Так, всего было обнаружено 3 555 уязвимостей, но 2 006 из них носят высокий или критический характер, отмечает газета со ссылкой на данные исследования. При этом в 2023 году их было выявлено 4,5 тыс., но только 183 из них были опасными.
В исследовании также говорится, что в 2024 году было обнаружено 1 583 уязвимости, 569 из них — высокого или критического уровня.
Руководитель отдела анализа защищенности мобильных приложений AppSec solutions Никита Пинаев пояснил изданию, что финансовые приложения лидируют среди остальных отраслей по количеству опасных уязвимостей. По его словам, это вызвано вшитой в код чувствительной информацией, что дает злоумышленникам возможность получить конфиденциальные данные.
Пинаев добавил «Ведомостям», что для обычных пользователей это опасно возможным похищением мошенниками личных данных или банковских реквизитов.