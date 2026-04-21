День Оленевода стал ключевым событием форума «ЭкоАрктика»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодный форум на севере Красноярского каря проходит пори поддержке компании «РН-Ванкор». Он объединяет инициативы, направленные на сохранение уникальных арктических экосистем и поддержку традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Таймыра. Ключевым событием форума стал День оленевода — одно из главных событий года для коренных народов Севера.

Источник: НИА Красноярск

Национальный праздник прошел сразу в двух северных поселках — Носок на Таймыре и Советская речка в Туруханском районе Красноярского края.

В празднике приняли участие около 500 гостей-оленеводов окрестных стойбищ.

На импровизированных этноплощадках прошёл конкурс национального костюма, изделий декоративно-прикладного творчества и дегустация блюд северной кухни.

Зрелищной кульминацией праздника стали соревнования в национальной борьбе, метании маута на хорей (аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей) и прыжках через нарты, а также гонки на оленьих упряжках. Участники продемонстрировали силу, ловкость и мастерство, необходимые для ведения традиционного хозяйства. Мероприятие завершилось концертом с участием этнических творческих коллективов.

Для дочерних предприятий «Роснефти» сохранение традиционного уклада жизни коренного населения, проживающего на территории деятельности предприятия — важное направление социальной политики.

Нефтяники строят жилье для местного населения, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных объектов и учреждений здравоохранения в районах исконного проживания КМНС.

Напомним, посёлок Носок — одно из крупнейших национальных поселений Красноярского края, где сохраняется традиционный кочевой уклад жизни. Здесь проживает более полутора тысяч человек, из которых почти 90% являются представителями коренных малочисленных народов — ненцами, ведущими кочевой образ жизни.

Советская речка — единственный поселок в Туруханском районе, где представители коренных народов — эвенки и селькупы — продолжают ведение оленеводства.