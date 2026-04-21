День Оленевода стал ключевым событием форума «ЭкоАрктика»

Зрелищной кульминацией праздника стали соревнования в национальной борьбе, метании маута на хорей (аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей) и прыжках через нарты, а также гонки на оленьих упряжках. Участники продемонстрировали силу, ловкость и мастерство, необходимые для ведения традиционного хозяйства. Мероприятие завершилось концертом с участием этнических творческих коллективов.