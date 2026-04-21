Гипермаркеты «О’КЕЙ» могут закрыться в Красноярске до конца 2025 года

Гипермаркеты «О’КЕЙ» в Красноярске могут закрыться до конца 2026 года. Предположительно, на их месте заработают магазины другого федерального ритейлера. Об этом «Городу Прима» сообщили собственные источники, а также работники гипермаркетов.
В управляющей компанию федеральной сети на вопросы корреспондента не ответили. В соцсетях администратор официальной группы сказал, что не располагает такой информацией. По его словам, все работают в штатном режиме.
При этом в красноярских магазинах об их закрытии рассказывают уже даже на кассе, когда покупатели замечают, что товаров на полках стало меньше, а стоимость их — ниже. По словам кассиров и менеджеров торгового зала, в переулке Сибирский «О’КЕЙ» закроется через месяц.
«17 мая последний день работаем с покупателями, потом ремонт, и в конце июня планируют открывать гипермаркет другой сети. В “Планете” вроде до Нового года гипермаркет будет открыт», — сказали сотрудники.
Рабочие места сотрудникам обещают сохранить. В новой сети их переведут на те же должности с сохранением зарплаты. Только задачи кассиров немного изменятся, из-за чего они переживают.
«Нас переведут на кассы самообслуживания, но то, что они облегчают работу кассира, — заблуждение. На деле это дополнительные заморочки, на кассе меньше свободы кассиру, здесь мы сами могли чек корректировать, только возврат админы делали, а теперь, даже если просто цену посмотрели и она не та, то нужно админа звать. Многие не хотят переходить», — сетуют кассиры супермаркета.
Закрытие гипермаркетов, по словам наших источников, связано со сменой собственника сети. В 2025 году владевшая ей люксембургская O"KEY Group S.A. продала бизнес ООО «РБФ Ритейл», которым управляет российский менеджмент компании. Позднее стало известно, что уже 99% уставного капитала «РБФ Ритейл» выкупает тюменская компания ООО «Земун». Она занимается оптовой торговлей продуктами питания. Сделку по продаже сети согласовала Федеральная антимонопольная служба.
По данным на конец сентября 2025 года, группа «О’КЕЙ» управляла 303 магазинами по всей России: 76 гипермаркетов под брендом «О’КЕЙ», 227 дискаунтеров «Да!». Общее число сотрудников сети превышало 19 тысяч человек.
В Красноярске история «О’КЕЙ» началась в 2008 году — тогда открылся первый гипермаркет в ТРЦ «Планета». В последующие годы сеть расширялась: в 2009 году появился второй магазин — в торгово‑развлекательном комплексе SAMOLET на Краснодарской, затем открылся третий гипермаркет — в ТРЦ «Июнь», позже заработал ещё один магазин — на правом берегу. Сегодня в Красноярске работают лишь два гипермаркета сети — в ТРЦ «Планета» и в переулке Сибирский.