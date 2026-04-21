Гипермаркеты «О’КЕЙ» могут закрыться в Красноярске до конца 2025 года

В Красноярске история «О’КЕЙ» началась в 2008 году — тогда открылся первый гипермаркет в ТРЦ «Планета». В последующие годы сеть расширялась: в 2009 году появился второй магазин — в торгово‑развлекательном комплексе SAMOLET на Краснодарской, затем открылся третий гипермаркет — в ТРЦ «Июнь», позже заработал ещё один магазин — на правом берегу. Сегодня в Красноярске работают лишь два гипермаркета сети — в ТРЦ «Планета» и в переулке Сибирский.