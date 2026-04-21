Стали известны зарплаты омских директоров школ и колледжей

Министерство образования Омской области опубликовало сведения о средних зарплатах руководителей образовательных организаций за 2025 год.
Самый высокий доход среди руководителей учреждений среднего профессионального образования оказался у директора Омского авиационного колледжа Владимира Титенко. В среднем он получал около 267 тысяч рублей в месяц. Пост руководителя колледжа Титенко занял в июне прошлого года.
На втором месте в этой категории — директор колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции Татьяна Ивченко и руководитель колледжа транспортного строительства Леонид Гурьян. Их средняя зарплата составила примерно 163 тысячи рублей в месяц.
Третью позицию заняли Наталья Шевченко и Сергей Угрюмов. Они возглавляют Сибирский профессиональный колледж и колледж профессиональных технологий. Их средний ежемесячный доход составил около 162 тысяч рублей.
В сфере дополнительного образования зарплаты руководителей оказались ниже. Директор областной станции юных техников Римма Дудакова в среднем получала около 114 тысяч рублей. Руководитель Центра творческого развития и гуманитарного образования Иван Глазунов — примерно 107 тысяч рублей. Директор детско-юношеского центра туризма и краеведения Олег Антонов — порядка 95 тысяч рублей.
Среди директоров адаптивных школ зарплату выше 90 тысяч рублей получали руководители четырёх организаций. Это школы № 12, 15, 17 и 292, которыми руководят Татьяна Патрушева, Наталья Зачинская, Алексей Блажевич и Надежда Дяк.
Также в документе указана зарплата руководителя лицея «Авангард» на Левобережье Ларисы Ефимовой. В среднем она получала около 121 тысячи рублей в месяц. Директор МОЦРО № 117 Светлана Бойкова зарабатывала более 147 тысяч рублей.