ОАЭ намекнули США на риск отказа от доллара в нефтяных сделках

Абу-Даби ведет переговоры с Вашингтоном о финансовой поддержке, допуская переход на альтернативные валюты.

Источник: Аргументы и факты

Власти Объединённых Арабских Эмиратов начали диалог с Соединёнными Штатами о возможной финансовой помощи на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди чиновников двух стран.

В ходе обсуждений эмиратская сторона предупредила, что при дефиците долларовой ликвидности может рассмотреть использование других валют, включая китайский юань, для расчётов за нефть и проведения внешнеторговых операций.

Эксперты отмечают, что подобный шаг потенциально способен создать скрытое давление на позиции доллара, который сохраняет статус ключевой мировой валюты во многом благодаря доминированию в нефтяных расчётах.

При этом дирхам ОАЭ привязан к американской валюте и поддерживается значительными резервами — порядка 270 миллиардов долларов, что пока обеспечивает устойчивость финансовой системы страны.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
