ОАЭ намекнули США на риск отказа от доллара в нефтяных сделках

Власти Объединённых Арабских Эмиратов начали диалог с Соединёнными Штатами о возможной финансовой помощи на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди чиновников двух стран.
В ходе обсуждений эмиратская сторона предупредила, что при дефиците долларовой ликвидности может рассмотреть использование других валют, включая китайский юань, для расчётов за нефть и проведения внешнеторговых операций.
Эксперты отмечают, что подобный шаг потенциально способен создать скрытое давление на позиции доллара, который сохраняет статус ключевой мировой валюты во многом благодаря доминированию в нефтяных расчётах.
При этом дирхам ОАЭ привязан к американской валюте и поддерживается значительными резервами — порядка 270 миллиардов долларов, что пока обеспечивает устойчивость финансовой системы страны.