Новосибирцев ждут изменения в личных финансах с мая

Пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, в беззаявительном порядке получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас она составляет 4 982 рубля 90 копеек, после удвоения — 9 965 рублей 80 копеек. Получателям социальных пенсий или пенсий по потере кормильца повышение не положено. Перед майскими праздниками Соцфонд досрочно перечислит семьям детские пособия: 29 и 30 апреля придут средства, которые по графику должны были поступить до 3 мая. Досрочные выплаты получат семьи, выбравшие безналичный перевод через банк. Часть российских пенсионеров получит пенсию за май досрочно — до 30 апреля. Это коснётся тех, у кого выплата обычно приходит с 1 по 4 число месяца. Подавать заявления не нужно, средства придут автоматически.