Новосибирцев ждут изменения в личных финансах с мая

С мая 2026 года жителей Новосибирской области ждут несколько важных перемен в сфере личных финансов. «Многодетные семьи, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, сохранят право на единое пособие. Фонд автоматически оформит выплату родителям трёх и более детей, которые получили отказ из-за небольшого превышения лимита», — сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, в беззаявительном порядке получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас она составляет 4 982 рубля 90 копеек, после удвоения — 9 965 рублей 80 копеек. Получателям социальных пенсий или пенсий по потере кормильца повышение не положено. Перед майскими праздниками Соцфонд досрочно перечислит семьям детские пособия: 29 и 30 апреля придут средства, которые по графику должны были поступить до 3 мая. Досрочные выплаты получат семьи, выбравшие безналичный перевод через банк. Часть российских пенсионеров получит пенсию за май досрочно — до 30 апреля. Это коснётся тех, у кого выплата обычно приходит с 1 по 4 число месяца. Подавать заявления не нужно, средства придут автоматически.
С 1 мая вводится запрет на вывоз из страны аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний. Исключения сделаны для вывоза в страны ЕАЭС через аэропорты Москвы и Владивостока при наличии разрешения. Также майские зарплаты могут оказаться меньше обычного из-за сокращённого числа рабочих дней — всего 19 дней или 151 час при 40-часовой неделе.