Специалисты выявили «тревожный симптом» у DDoS-атак на Россию в 2026 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Импульсные DDoS-атаки длительностью в минуты или секунды стали «тревожным симптомом», с которым в I квартале 2026 года столкнулись российские компании, сообщили ТАСС в компаниях Servicepipe и «Спикател», имеющих общую лабораторию для анализа.
Короткие по времени DDoS (часто они очень мощные) — не новый феномен, тем не менее, по данным лаборатории, их, направленных на РФ, стало на 20% больше по сравнению с I кварталом 2025 года, особенно — в телеком-индустрии.
Зафиксированная длительность атак — от секунд до двух минут, повторение импульсов — каждые 5−10 минут. Специалисты напоминают, что из-за частой настройки систем защиты на DDoS длительностью от одной минуты ущерб инфраструктуре оказывается нанесен уже тогда, когда защита только начитает срабатывать.
За январь — март 2026 года также удалось выявить ключевое изменение в атаках на российские структуры — большинство по объему превышали 2 Тбит/с. Эксперты называют это «принципиально новым диапазоном мощности». Главными целями DDoS такого объема стали телеком и игровая индустрия РФ.
Директор лаборатории Михаил Хлебунов считает, что DDoS-атаки в 2026 году «окончательно перестали быть просто шумом в сети» ввиду того, что мощность увеличивается, DDoS используется вместе с фишингом и вредоносным софтом, а цели, чаще всего, — это «цифровые сервисы массового спроса» и критическая информационная инфраструктура.