«Островок»: россияне стали чаще возвращаться в понравившиеся отели

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские туристы в 2025 году стали чаще возвращаться в понравившиеся отели, оставлять отзывы и пользоваться дополнительным услугами в гостиницах. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которым ознакомился ТАСС.
«Россияне любят возвращаться в отели, проживание в которых им понравилось: более 40% российских отельеров отмечают рост доли гостей, которые приезжают в объект размещения на отдых повторно. Каждый третий отельер отмечает, что гости активнее стали оставлять отзывы после проживания (33%). Каждый седьмой заявляет о том, что туристы стали чаще использовать дополнительные услуги — приобретать питание, посещать спа или пользоваться услугами прачечной (14% респондентов). Еще 6% отметили, что гости чаще повышают категорию номера при заселении», — рассказали в компании.
Эксперты отметили, что тренд на повторные поездки подтверждается и аналитикой бронирований. По данным сервиса, за последние три года каждый десятый пользователь бронировал один и тот же объект размещения два раза и более (10,3%). Чаще всего речь идет об одном повторном визите — на такие приходится почти половина всех повторных бронирований (49%). Около 15% гостей возвращались в один и тот же отель трижды, 8% — четыре раза и более.
Наиболее часто повторные бронирования в одном и том же объекте туристы совершают в крупных городах и туристических центрах. Например, за последние три года доля таких бронирований в Москве составила 26%, во Владивостоке — 22%, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Смоленске, Хабаровске, Астрахани и Ставрополе — по 20%, в Новосибирске — 19%, в Сочи и Екатеринбурге — 16%. В то же время в небольших городах, подходящих преимущественно для короткого экскурсионного отдыха, доля повторных бронирований заметно ниже: например, в Зеленоградске и Суздале — 5%, Кисловодске и Светлогорске — 6%, Выборге — 7%, Коломне — 9%, Переславле-Залесском, Туле и Костроме — 10%, уточнили в сервисе.
Структура спроса в российских отелях остается стабильной. Среди гостей отелей в 2025 и 2026 году преобладают пары без детей (51%), соло-туристы (32%) и семьи с детьми (12%). На компании взрослых приходится 5% бронирований. Доли основных туристических сегментов значительно не изменились по сравнению с 2023 и 2024 годами.
Опрос проведен сервисом «Островок» в феврале 2026 года среди более чем 200 российских отельеров.