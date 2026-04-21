Россия увеличила выручку от экспорта кондитерских изделий на 17% в I квартале

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия по итогам первого квартала 2026 года увеличила выручку от экспорта кондитерских изделий на 17%, до около $375 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, за период январь — март 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на сумму около 375 млн долл. США. В прошлом году за этот же период экспорт составил чуть более 320 млн долл. США. Таким образом, объем поставок вырос на 17% в стоимостном выражении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мучные кондитерские изделия занимают 49% в поставках, шоколадные — 38%, сахаристые — 13%.
В пятерку крупнейших импортеров в стоимостном выражении входят Казахстан (поставки выросли на 36% к аналогичному периоду прошлого года), Белоруссия (рост на 43%), Узбекистан (рост на 21%), Азербайджан (снижение на 4%) и Киргизия (рост на 31%).