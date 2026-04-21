ДЭК рекомендует хабаровчанам подписаться на получение электронной квитанции

Документ приходит на электронную почту или в личный кабинет клиента.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает граждан быть максимально бдительными. В последнее время участились случаи, когда из почтовых ящиков похищают квитанции и почтовую корреспонденцию, для получения доступа к персональным данным и использования их в различного рода мошеннических схемах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Чтобы не оказаться в такой ситуации и получать единый платежный документ за потребленную электрическую и тепловую энергию одними из первых, ДЭК рекомендует подписаться на электронную квитанцию.

Сегодня, в век высоких технологий, электронная квитанция ПАО «ДЭК» является полным аналогом бумажной квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет клиента.

Очевидные преимущества электронной квитанции:

· Оперативно — приходит всегда вовремя и намного раньше бумажной;

· Надежно — ее не потеряют при доставке, не вытащат из почтового ящика;

· Удобно — доступ к квитанции в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты. Можно сохранить и распечатать в любой момент;

· Конфиденциально — никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать персональные данные;

· Забота о близких — можно получать и оплачивать счета родителей, дедушек и бабушек;

· Экологично — отказываясь от бумажной квитанции, вы спасаете несколько деревьев.

Подписаться на получение квитанции по электронной почте можно на сайте ДЭК www.dvec.ru в разделе Частным клиентам \ Дистанционные сервисы \ Электронная квитанция или в Личном кабинете клиента. После оформления подписки, в следующем месяце за расчетным клиент получит единый платежный документ на указанную электронную почту.

Если из почтового ящика похищен единый платежный документ, то узнать, сколько начислено за потребленную в прошлом месяце электрическую и тепловую энергию, можно по номеру Контакт-центра ДЭК 8−800−234−77−77 или обратиться в Единый расчетно-информационный центр ДЭК.