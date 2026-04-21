ДЭК рекомендует хабаровчанам подписаться на получение электронной квитанции

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает граждан быть максимально бдительными. В последнее время участились случаи, когда из почтовых ящиков похищают квитанции и почтовую корреспонденцию, для получения доступа к персональным данным и использования их в различного рода мошеннических схемах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Чтобы не оказаться в такой ситуации и получать единый платежный документ за потребленную электрическую и тепловую энергию одними из первых, ДЭК рекомендует подписаться на электронную квитанцию.