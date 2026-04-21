ДЭК рекомендует хабаровчанам подписаться на получение электронной квитанции

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает граждан быть максимально бдительными. В последнее время участились случаи, когда из почтовых ящиков похищают квитанции и почтовую корреспонденцию, для получения доступа к персональным данным и использования их в различного рода мошеннических схемах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Чтобы не оказаться в такой ситуации и получать единый платежный документ за потребленную электрическую и тепловую энергию одними из первых, ДЭК рекомендует подписаться на электронную квитанцию.
Сегодня, в век высоких технологий, электронная квитанция ПАО «ДЭК» является полным аналогом бумажной квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет клиента.
Очевидные преимущества электронной квитанции:
· Оперативно — приходит всегда вовремя и намного раньше бумажной;
· Надежно — ее не потеряют при доставке, не вытащат из почтового ящика;
· Удобно — доступ к квитанции в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты. Можно сохранить и распечатать в любой момент;
· Конфиденциально — никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать персональные данные;
· Забота о близких — можно получать и оплачивать счета родителей, дедушек и бабушек;
· Экологично — отказываясь от бумажной квитанции, вы спасаете несколько деревьев.
Подписаться на получение квитанции по электронной почте можно на сайте ДЭК www.dvec.ru в разделе Частным клиентам \ Дистанционные сервисы \ Электронная квитанция или в Личном кабинете клиента. После оформления подписки, в следующем месяце за расчетным клиент получит единый платежный документ на указанную электронную почту.
Если из почтового ящика похищен единый платежный документ, то узнать, сколько начислено за потребленную в прошлом месяце электрическую и тепловую энергию, можно по номеру Контакт-центра ДЭК 8−800−234−77−77 или обратиться в Единый расчетно-информационный центр ДЭК.