Алексей Орлов раскрыл секрет экономического рывка Екатеринбурга на форуме в Москве

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Мэр уральской столицы Алексей Орлов раскрыл детали экономического рывка города на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве. В своем выступлении градоначальник заявил, что комплексная программа поддержки малого бизнеса, внедренная администрацией, уже доказала свою эффективность и может служить примером для других регионов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

По словам градоначальника, ключевым результатом пятилетней стратегии стало значительное укрепление сектора МСП. С 2021 по 2025 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе увеличилось на 12%. При этом доля высокотехнологичных производств в общей структуре МСП сегодня достигла 36%, что свидетельствует о качественном росте экономики.

«Мы создали систему, которая позволяет бизнесу не просто оставаться на плаву, а активно расширяться. Цифры говорят сами за себя: отчисления от предпринимателей в городскую казну за прошлый год составили 15,3 миллиарда рублей. Для сравнения: за последние пять лет этот показатель вырос ровно вдвое», — написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Особое внимание глава Екатеринбурга уделил рынку труда. Благодаря активной поддержке предпринимательской инициативы к концу 2025 года доля занятых в секторе МСП достигла 50%. Иными словами, каждый второй работающий горожанин сегодня трудится в сфере малого и среднего бизнеса.

«Все это еще раз подтверждает: Екатеринбург — это город, где бизнес получает возможности для роста, обучения, налаживания партнерских связей и процветания», — резюмировал мэр.

Напомним, форум «Малая Родина — сила России» ежегодно объединяет на одной площадке руководителей муниципалитетов, представителей деловых кругов, общественников и экспертов.

«ФедералПресс» писал, что власти Екатеринбурга расширяют охват ежегодного конкурса «Предприниматель года», в котором принимают участие субъекты МСП.