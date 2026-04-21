Как изменился доход визовых центров в России. Инфографика

В 2025 году доходы большинства операторов визовых центров, обслуживающих посольства европейских стран в России, выросли. Это следует из их отчетности по РСБУ, которую изучил РБК. У крупнейшего оператора VFS Global, который обслуживает посольства более 20 государств, в том числе Франции, Венгрии, а с конца 2024-го — и Великобритании, рост оборота составил почти 40%.
В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (может быть продлен до 45 дней в отдельных случаях). Несколько стран Шенгенского соглашения и вовсе приостановили выдачу туристических виз заявителям из России: к ним относятся Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.
17 стран Шенгенского соглашения до сих пор продолжают принимать заявления россиян на туристические визы. Это Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. В ноябре 2025-го Еврокомиссия предписала странам блока прекратить выдачу мультивиз россиянам.
Сколько заработали визовые центры в 2025 году.
Компания VFS Global (российское юрлицо — ООО «ВиЭф Сервисес»), которая обслуживает, в частности, консульство Франции, в 2025 году продемонстрировала внушительный рост. Выручка выросла на 39%, до 2,05 млрд руб. Позитивная динамика налицо уже два года подряд: в 2024-м рост показателя составил 14,2% (выручка выросла до 1,4 млрд руб.). По итогам допандемийного 2019 года выручка ООО «ВиЭф Сервисес» составила 4,4 млрд руб. В пояснении к бухгалтерскому отчету за прошлый год говорится, что «обострение геополитической напряженности» оказало влияние на экономику Российской Федерации, но отмечено, что компания не планирует в ближайшем будущем завершать свою финансово-экономическую деятельность, «учитывая изменение международной политической и экономической ситуации и связанных с этим ограничений».
Согласно данным Еврокомиссии, Италия, Франция и Испания стали лидерами по числу выданных виз россиянам в 2024 году. Италия на первом месте с 152 тыс., у Франции — 123 тыс., у Испании — 111 тыс. Из них чаще всего негативное решение принимали консульские офицеры последней — доля отказов составила 13%. В 2004-м все эти страны выдали россиянам в среднем на 15% больше виз, чем в 2023-м.
После решения Еврокомиссии ограничить выдачу мультивиз россиянам в посольстве Франции в России РБК заявили, что это «не повлияет на туризм, поскольку путешествующие как в Европу, так и во Францию смогут и дальше получать краткосрочные визы через посольство страны».
Актуальная статистика по выдаче виз за 2025 год еще не опубликована.
Обслуживающая посольство Италии компания VMS (ООО «Виза менеджмент сервис») продемонстрировала по итогам 2025-го менее заметный рост. Ее выручка выросла на 4,1%, до 377,9 млн руб. Годом ранее доход компании вырос по сравнению с 2023-м на 7,6%. Для сравнения: по итогам допандемийного 2019 года выручка ООО «Виза менеджмент сервис» составила 1,3 млрд руб.
В пояснении к бухгалтерскому отчету VMS говорится, что влияние на ее доходы оказали принятые США и ЕС санкции против России, приостановление упрощенного визового режима, а также повышение консульского сбора и стоимости перелета из России в Италию. «Все эти факторы оказали влияние на доход общества, однако руководство внимательно следит за мировой обстановкой и позитивно смотрит на будущее визового бизнеса в России», — отмечается в документе.
У компании VisaMetric (ООО «Визаметрик»), которая обслуживает посольство Германии, в 2025 году выручка выросла на 37,9%, до 161 млн с 117 млн руб. В пояснении к бухгалтерскому отчету компании говорится, что значительное увеличение оборота «невозможно по независящим от общества причинам». Помимо санкций и изменения налоговой политики в России в документе упоминается, что «немецкая дипмиссия принимает документы от ограниченной категории заявителей, а также введены квоты на количество принимаемых комплектов документов в месяц». В связи с этим руководство общества «продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения».
Власти ФРГ приостановили выдачу туристических виз россиянам. По данным Еврокомиссии от 2024 года, Германия входила в топ-5 стран по количеству выданным виз — более 20 тыс. виз, свыше 3 тыс. из которых — типа LTV (с ограниченным территориальным действием), то есть заявки могли одобрить по гуманитарным причинам. Отказ консульских учреждений Германии в 2024-м получили 3,6% заявителей из России.
Компания BLS International (ООО «БЛС Интернешнл Сервисес»), обслуживающая посольство Испании, показала падение выручки на 100%; в ее штате числится один человек: организация проиграла тендер на предоставление визовых услуг в 2025 году. В 2023-м доходы оператора упали на 41,1%, до 154,3 млн руб., в 2024-м — на 99,6%. В пояснении к бухгалтерскому отчету за 2025 год говорится, что «убыток за отчетный период составил 3568 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя от 2024 года на 4520 тыс. руб.». В 2022 году в результате возобновления потока заявителей после пандемии доходы «БЛС Интернешнл Сервисес» выросли почти в 2,5 раза по сравнению с показателями 2021 года, до 262,2 млн руб. (в допандемийном 2019-м — 731,6 млн руб.).
«Руководство общества предпринимает шаги для возобновления деятельности организации», — указано в пояснении к отчету. Там считают, что «существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует».
В 2025-м Генеральное консульство Испании в Москве несколько раз заявляло о временной приостановке приема заявлений на оформление виз. На сайте визового центра BLS отмечалось, что это происходило «по техническим причинам». К моменту публикации подача на испанскую визу через BLS доступна. Но запись в последние годы стала заметно сложнее. Основная проблема — высокий спрос при ограниченном количестве доступных слотов.
Выручка у TLScontact (ООО «ТЛСконтакт (РУ)»), работавшей ранее со Швейцарией и Великобританией, в 2025 году упала на 91,9%, до 25 млн руб. Хотя в 2024-м доходы оператора показали рост на 18,2%, до 309,3 млн руб. дело в том, что в декабре 2024-го у TLScontact закончился срок действия контракта на оказание услуг, связных с выдачей виз в Великобританию. Общество принимало участие в тендере на дальнейшее оказание данных услуг, но контракт не был продлен. Также группа компаний не смогла выиграть тендер на оказание услуг, связанных с выдачей виз в Швейцарию (действие контракта закончилось в июле 2025-го). «В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами имеется существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать свою непрерывно деятельность», — говорится в пояснении к отчету. Теперь оформлением виз в Швейцарию и Великобританию занимается VFS Global (ООО «ВиЭф Сервисес»).
Какова актуальная ситуация для туристов.
Михаил Абасов, директор VCP Travel («Виза Консалт Плюс»), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), пояснил, что снижение выручки BLS International практически до нулевых значений в российском сегменте связано не с сокращением самой Испанией объемов выдач — страна сохранила третье место по количеству виз россиянам и не вводила дополнительных ограничений, — а с другими обстоятельствами. «Причина в структурных факторах: переход на однократные визы резко уменьшил количество повторных обращений от одной и той же аудитории, а дважды в 2025 году (август и сентябрь) визовые центры Испании приостанавливали работу, что усилило нестабильность. Основной спрос традиционно концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах он значительно ниже, и содержать обширную инфраструктуру при одной ликвидной стране оказалось экономически нецелесообразно — даже офис в Москве был переведен в более компактное помещение в целях экономии», — пояснил эксперт.
По его словам, VFS Global зафиксировала рост годовой выручки на 40% именно за счет широкого географического охвата и стабильного потока первичных заявок. «Франция, к примеру, по данным Министерства внутренних дел (DSED, отчет за январь 2026 года), выдала россиянам 172 934 визы — более чем на 20% больше, чем в 2024-м (141 448), что подтверждает ее роль одного из драйверов. Аналогичную динамику показали Венгрия и Греция с более предсказуемыми слотами, что позволило компании компенсировать общий эффект ужесточения правил за счет перераспределения заявителей между рабочими направлениями», — добавил Абасов.
В целом в 2025 году, по его оценке, востребованность услуг визовых центров демонстрировала устойчивый рост год к году (2−10% по количеству заявок к 2024-му), что объясняется накопленным отложенным спросом на европейские поездки после нескольких лет ограничений. «Количество поданных заявлений на шенгенские визы оценивается в 620−670 тыс. (превысило показатели 2024 года — 606 594 заявки — на 2−10%), выдано 540−570 тыс. виз (стабильно на уровне 2024-го — 552 629). Отказы — 8−9%. Ажиотажного всплеска именно накануне ноябрьских решений Еврокомиссии не произошло: россияне традиционно не склонны к превентивным действиям без четкого понимания будущих правил, поэтому многие заявители просто приостановили процесс в ожидании официальной позиции консульств», — поясняет эксперт РСТ.
После вступления в силу рекомендаций ЕС рынок пережил кратковременную просадку на две-три недели — период шока и адаптации, когда часть потенциальных туристов, ориентированных именно на долгосрочные многократные визы, пересмотрели свои планы. В результате остались преимущественно те, кто выстраивал конкретные поездки с фиксированными датами, что и обеспечило последующее восстановление потока, продолжает Абасов.
«На текущий момент, в апреле 2026 года, ситуация с выдачей шенгенских виз россиянам остается жестко регламентированной: страны Шенгенской зоны неукоснительно следуют ноябрьским рекомендациям Еврокомиссии, и получить многократную визу стало практически невозможно — доля мультивиз в 2025 году стабилизировалась на уровне 9−18% (примерно 50−99 тыс.) против 41,3% в 2024-м (около 224 тыс.) и более 49% в 2023 году. Подавляющее большинство разрешений — однократные или двукратные, выдаваемые строго под даты бронирования. Наиболее лояльными направлениями по-прежнему остаются Франция, Испания, Италия и Греция, которые вместе генерируют до 60−65% всех виз для россиян. Под лояльностью здесь следует понимать не отсутствие отказов — общая статистика по Шенгену не фиксирует системной предвзятости к российским заявителям, а скорее стабильный уровень одобрений в пределах 8−10%, — но доступность слотов для подачи документов. Именно квоты на запись в визовых центрах выступают главным регулятором потоков, позволяя консульствам контролировать нагрузку без формального ужесточения критериев», — заключает Абасов.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин также отмечает, что на фоне сокращения количества выдачи мультивиз турпоток в Европу вырос. «Стоит учитывать, что после того, как Еврокомиссия рекомендовала странам-членам прекратить выдачу мультивиз россиянам, их доля снизилась с 42 до 10%. То есть сейчас 90% выдаваемых россиянам виз — это разовые визы на даты поездки в страны — члены Шенгенского соглашения. При этом количество поездок не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. На фоне крепкого рубля мы видим, что импорт туристических услуг вырос до $50 млрд в год по всем направлениям, включая и Европу», — заявил он РБК.
Но если раньше в Европу ездили около 4 млн человек в год, то сейчас это примерно 600 тыс. «Что касается ситуации с визовыми центрами, то, поскольку выдачи мультивиз фактически резко сократились только с ноября прошлого года, сейчас число повторных обращений может, наоборот, увеличиться. Актуальная же статистика операторов может отличаться в зависимости от того, какую группу стран они обслуживают», — обращает внимание Горин. По его словам, у нескольких стран спрос в разы превышает предложения — в частности, по слотам. «Если бы слотов было больше, то и доходы визовых центров были бы больше. Но на количество слотов влияет количество сотрудников в консульстве, а их число тоже сократилось за последние годы непростой геополитической ситуации», — продолжает эксперт. — В связи с этим мы предупреждаем наших туристов о том, что на шенгенскую визу можно подаваться за шесть месяцев до поездки, а не откладывать все на ожидаемый летний всплеск".