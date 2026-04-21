Citi спрогнозировала рост цен на нефть до $110 за баррель

Цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет нарушено еще в течение месяца, считают в Citigroup, сообщает Bloomberg.
По оценкам компании, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов в результате войны США против Ирана могут вырасти до 1,3 млрд баррелей в случае сохранения блокады пролива еще в течение четырех недель. Даже если на этой неделе будет продлено перемирие и судоходство через пролив постепенно возобновится в течение мая, ожидается, что общие мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократятся примерно на 900 млн баррелей.
По мнению Citi, двухмесячная блокада может привести к выводу примерно 1,7 млрд баррелей нефти с рынка и подтолкнуть цены до $130 за баррель.
Если конфликт и закончится на этой неделе, Citi ожидает, что к концу июня мировые запасы достигнут самого низкого уровня за восемь лет, а восстановление этих запасов может занять более двух лет.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. На следующий день Тегеран восстановил военный контроль над этим водным путем. Представитель центрального штаба ВС «Хазрат Хатам аль-Анбия» объяснил это тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пролив будет снова закрыт с вечера 18 апреля и до отмены морской блокады со стороны США.
