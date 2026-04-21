Цены на нефть снизились на фоне перспективы переговоров США и Ирана

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан в понедельник, чтобы возобновить переговоры «либо во вторник вечером, либо в среду утром». Ожидается, что к нему присоединятся зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф. Второй раунд переговоров запланирован на среду, 22 апреля, но официальной информации о сроках пока нет, отмечал CNN.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае снизились на 1,7%, до $88,07 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent с поставкой в следующем месяце — на 1,0%, до $94,55 за баррель.
«Существует вероятность более сильного снижения цен на нефть, поскольку обе стороны имеют веские причины для прекращения конфликта», — отметил аналитик Tradu Никос Цабурас.
Глава нефтетрейдера Gunvor Гэри Педерсен предупредил о непредсказуемых колебаниях цен на нефть в период с апреля по июнь. Причиной он назвал сочетание напряженности на Ближнем Востоке и сезонного снижения спроса. Педерсен считает, что цены в ближайшие месяцы будут определяться скорее новостными заголовками, чем реальным соотношением спроса и предложения.
