Появился список адресов еще 200 домов на снос в центре Омска

Согласно документу, территорию общей площадью 17,28 га в границах указанных улиц предполагается застроить жильем. Минимальный объем строительства составит 110 400 кв. м площади жилых помещений. Для жилого сектора также предусмотрят объекты образования, спорта и другую инфраструктуру.
При этом, чтобы развернуть в указанном месте масштабное строительство, потребуется снос более 200 жилых домов — в основном это частный сектор. Для этого застройщику придется договориться с собственниками жилья. Также потребуется сохранить объект культурного наследия регионального значения «Здание больницы» 1902 года постройки, расположенного по улице 4-я Северная, 7.
В список домов под снос вошли два многоквартирных дома по улице 2-й Северной, № 15 и 19. Также проектом на снос определены частные дома на улицах Северных, Волховстроя, Средней, Перекоповской. Полный список адресов — здесь.
Напомним, ранее сообщалось о планах снести более 250 домов в границах улиц Госпитальной — 1-й Ремесленной — Кемеровской — Октябрьской в Центральном округе.