Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане для некоторых граждан упростили требования по перепланировке жилья

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов рассказал о либерализации требований законодательства.

«Отраслевыми нормативными документами дополнительно установлены требования по созданию благоприятной среды для маломобильных групп населения. Так, упрощен порядок проведения перепланировки жилья для создания условий доступности (без необходимости согласования с соседями), предусмотрен отдельный раздел в проектной документации по доступности, а также при строительстве жилых домов за счет бюджетных средств предусматривается не менее 5% квартир, адаптированных для лиц с инвалидностью», — отметил он.

Правительством также предусмотрены меры государственной поддержки для решения жилищных вопросов.

«Сейчас в очереди на жилье стоят более 63 тыс. человек с инвалидностью I и II групп, и около 26 тыс. семей с детьми с инвалидностью, которые имеют приоритет при получении жилья», — указал вице-министр.

Для решения данного вопроса реализуется ряд механизмов государственной поддержки:

  • предоставление жилья из коммунального жилищного фонда;
  • предоставление льготных ипотечных жилищных займов;
  • субсидирование части арендной платы за найм жилья в частном секторе;
  • выдача жилищных сертификатов, на покрытие первоначального взноса по ипотечным займам.

По итогам 2025 года арендным жильем обеспечены 7,8 тыс. граждан, из них 1 036 лиц с инвалидностью 1 и 2 групп и 469 семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью.

15 апреля председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.