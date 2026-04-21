Проект учёных из Хабаровска может снизить себестоимость судостроения

Учёные из Тихоокеанского государственного университета разрабатывают технологию создания металлов, обладающих высокой прочностью и коррозийной стойкостью. Разработка позволит снизить стоимость изготовления деталей для судостроения и нефтегаза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ученые разрабатывают технологию лазерной наплавки порошка нержавеющей стали 304L на углеродистую сталь. В результате создается биметаллическая конструкция, сочетающая прочную и дешевую основу из углеродистой стали с тонким слоем коррозионно-стойкого материала.
Результаты исследования будут актуальны в отраслях с повышенными требованиями к коррозионной стойкости: для судостроения, нефтегазовой и химической промышленности.
— На сегодняшний день одна из ключевых задач — импортозамещение и создание новых отечественных материалов. Полное изготовление изделий из нержавеющей стали — это сложный и затратный процесс. Мы разрабатываем более эффективный подход: использование недорогой углеродистой стали в качестве основы и нанесение на неё коррозионно-стойкого покрытия. Это позволяет существенно снизить стоимость производства без потери эксплуатационных характеристик деталей, а также открывает возможности для восстановления и ремонта ответственных деталей, — рассказал старший научный сотрудник Центра коллективного пользования «Прикладное материаловедение» ТОГУ Евгений Ким.
Внедрение новой технологии поможет российским промышленным предприятиям заменить импортные материалы отечественными. Разработка ученых ТОГУ также позволит создавать более долговечные покрытия за счёт создания оптимального состава порошковых композиций с помощью компьютерного моделирования процесса наплавки и экспериментальных исследований.
Работа идет при поддержке Российского научного фонда. Софинансирование обеспечивает промышленный партнёр ТОГУ — компания «Проммаш».