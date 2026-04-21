В производственно-логистическом комплексе «Емельяновский» заработал склад площадью более 35 тысяч квадратных метров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В производственно-логистическом комплексе «Емельяновский» в деревне Старцево компания Ozon ввела в эксплуатацию новый складской комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров.
Объект является частью инвестиционного проекта по расширению логистической инфраструктуры региона.
Новый центр обеспечит полный цикл обработки товаров: от приемки до передачи заказов в службу доставки. Запуск позволит региональным производителям и поставщикам оптимизировать издержки, а жителям края — сократить сроки получения заказов.
«Реализация инвестиционных проектов в сфере логистики играет важную роль в развитии экономики. У Красноярского края большой потенциал в этом направлении. Для местных предпринимателей запуск нового склада — это снижение затрат на логистику и быстрый выход на рынок. Для экономики края — дополнительные рабочие места и налоговые отчисления», — подчеркнул министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.
После выхода на полную мощность — к лету этого года — комплекс сможет единовременно хранить около 15 миллионов единиц товаров. Проектная мощность обработки — до 400 тысяч посылок в сутки. В мае на объекте планируют запустить автоматизированное конвейерное оборудование и сортировочную систему.
Общий объём инвестиций в технологическую инфраструктуру склада превысил 2 млрд рублей.