Резидент ТОР «Хабаровск» запустил высокотехнологичную линию для выпуска печатных плат БПЛА

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», серийно выпускающий малые БПЛА ударного и разведывательного типа, ввел в эксплуатацию современную линию поверхностного монтажа. Оборудование предназначено для производства электронных компонентов и печатных плат, включая электронные платы для собственных БПЛА и модули для наземных станций управления дронами. Проект реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке Минвостокразвития России в рамках ТОР «Патриотическая», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наши ребята сейчас находятся на передовой. Они отстаивают независимость страны, сражаются за каждого из нас. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь им быстрее добиться Победы. Для этого на Дальнем Востоке создан специальный режим — ТОР “Патриотическая”. Продукция резидентов этой ТОР проходит апробацию на передовой, все замечания бойцов и командиров учитываются, чтобы помощь была эффективнее. Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы у наших бойцов было самое лучшее снаряжение и оборудование», — сказал заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Новая линия обеспечивает полный цикл сборки печатных плат и электронных модулей. Ее запуск позволяет компании оперативно наращивать объемы выпуска продукции, поддерживать стабильно высокое качество изделий, гибко реагировать на текущие задачи и запросы заказчиков, снизить зависимость от внешних поставщиков и укрепить собственную технологическую базу. Производимая электронная компонентная база ориентирована в том числе на обеспечение нужд специальной военной операции.
«Ввод в эксплуатацию SMD-линии является важным этапом развития нашего предприятия. Теперь мы самостоятельно выпускаем печатные платы и электронные модули, что не только увеличивает объемы и качество продукции, но и позволяет гибко решать оперативные задачи. Мы последовательно идем к цели — 100% локализации и полной независимости от импортных комплектующих. С 2023 года наша компания передала в зону специальной военной операции более 150 000 FPV-дронов, и новая линия позволит еще надежнее обеспечивать фронт качественной электроникой. Благодарим КРДВ и Минвостокразвития России за системную поддержку, которая делает возможными такие проекты», — заявил руководитель предприятия.
Сегодня производственная мощность компании достигла десятков тысяч дронов в месяц. С 2026 года резидент ведет работу по созданию новых инновационных моделей БПЛА «Велес», а также локализованного БПЛА под названием «Союз». Особое внимание уделяется надежности изделий и многоступенчатому контролю качества на этапах сборки — от монтажа компонентов до финальных испытаний, в том числе климатических испытаний в камерах тепла, холода, влажности и соляного тумана для подтверждения работоспособности в экстремальных погодных условиях.
Количество созданных новых рабочих мест на предприятии резидента выросло в 10 раз. Компания занимается практической подготовкой кадров для отрасли, сотрудничая с образовательными учреждениями. С 2026 года компания участвует в программе Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов» с целью привлечения квалифицированных специалистов в регион.
Напомним, ТОР «Патриотическая» создана в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. В рамках комплекса мер государственной поддержки в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на общую сумму 6,5 млрд рублей, среди которой — БПЛА, FPV-дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровеостанавливающие турникеты. За 2023−2025 годы до Хабаровского края доведены средства федерального бюджета на оказание мер государственной поддержки в рамках ТОР «Патриотическая» в объеме 645,9 млн рублей.