Резидент ТОР «Хабаровск» запустил высокотехнологичную линию для выпуска печатных плат БПЛА

«Наши ребята сейчас находятся на передовой. Они отстаивают независимость страны, сражаются за каждого из нас. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь им быстрее добиться Победы. Для этого на Дальнем Востоке создан специальный режим — ТОР “Патриотическая”. Продукция резидентов этой ТОР проходит апробацию на передовой, все замечания бойцов и командиров учитываются, чтобы помощь была эффективнее. Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы у наших бойцов было самое лучшее снаряжение и оборудование», — сказал заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.