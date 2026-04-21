Энергетика под давлением — МЭА предупредило о долгих последствиях

Кризис вокруг Ормузского пролива на фоне конфликта на Ближнем Востоке может привести к долгосрочным изменениям на глобальных энергетических рынках. Ожидается период нестабильности и перестройки системы поставок.
Деловая газета D nya приводит оценку главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. По его словам, прежняя устойчивость пролива утрачена, а зависимость мировой экономики от одного маршрута постепенно уходит в прошлое. Даже при быстром снижении напряженности последствия в виде высоких цен и волатильности сохранятся.
Бирол указал на структурные сбои в работе рынков, выходящие за пределы краткосрочных колебаний. В марте МЭА приняло решение высвободить 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов для стабилизации ситуации и компенсации перебоев поставок.
Он подчеркнул, что восстановление баланса потребует значительного времени. По оценке агентства, возвращение к прежнему состоянию займет не менее двух лет и будет связано с дополнительными инвестициями. Этот период станет сложным для стран, зависящих от импорта энергоресурсов.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран, а также суда, проходящие через Ормузский пролив.
7 апреля было объявлено о временном прекращении огня сроком на две недели. После переговоров 11 апреля в Исламабаде 13 апреля Центральное командование ВС США заявило о начале морской блокады Ирана, ограничив движение судов в направлении его портов и от них.
