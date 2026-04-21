Константинов: запасов в водохранилищах в Крыму хватит на 15 месяцев

Текущих запасов в водохранилищах в Крыму хватит ориентировочно на 15 месяцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, за последние полмесяца общий приток составил около 32,5 млн кубометров. Совокупная наполняемость 23 крымских водохранилищ превышает 170 млн кубометров.
Этих ресурсов хватит полуострову примерно на 15 месяцев.
Руководитель крымского парламента добавил, что наполняемость трех водохранилищ составляет 100%, еще двух — превышает 90%.
«Мы продолжаем контролировать ситуацию, связанную с водоснабжением республики», — заключил Константинов.
Узнать больше по теме
