«Балтика» завершила первый этап инвестпроекта стоимостью 2 млрд рублей на ростовском заводе

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил производственную площадку пивоваренной компании «Балтика» в Ростове-на-Дону. Глава региона осмотрел введённую в эксплуатацию новую линию розлива — часть масштабного инвестиционного проекта общей стоимостью 2 млрд рублей. Инвестиции непосредственно в запуск линии составили 1,2 млрд рублей. Вложения в проект продолжатся и позволят реализовать ряд намеченных планов в ближайшей перспективе.
Новое оборудование мощностью 40 тысяч банок в час позволит выпускать продукцию в разных форматах — как 0,45 л, так и 0,33 л.
Генеральный директор «Балтики» Дмитрий Визир поблагодарил правительство региона за сотрудничество.
«Модернизация и расширение заводов — одна из важнейших задач компании. Это способствует удержанию позиций на рынке, развитию экспорта и увеличению вклада в экономику регионов. Уверены, наше взаимодействие позволит успешно воплощать инвестиционные проекты, направленные на усиление позиций Ростовской области», — сказал Дмитрий Визир.
Соглашение о развитии производственной площадки в Ростове-на-Дону было подписано правительством региона и «Балтикой» в октябре 2025 года в рамках выставки «Золотая осень».
«Благодаря расширению производства предприятие не только наращивает объёмы выпуска и увеличивает налоговые отчисления в бюджет, но и создаёт новые рабочие места — а это прямые инвестиции в благополучие жителей нашей области. Завод — один из крупнейших налогоплательщиков в донском регионе, только в прошлом году отчисления в бюджет составили 8,5 миллиарда рублей. Будем и дальше поддерживать такие производства в Ростовской области — тех, кто инвестирует, расширяет производственные площадки и создаёт новые рабочие места», — сказал Юрий Слюсарь.
Ростовский пивоваренный завод «Южная Заря 1974» — один из крупнейших налогоплательщиков в регионе. За последние 20 лет в бюджет направлено более 90 млрд рублей, а инвестиции в модернизацию и развитие площадки за 11 лет превысили 3,7 млрд рублей.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.