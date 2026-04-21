Итоги досрочной сдачи ЕГЭ подвели в Нижегородской области

Подведены итоги досрочной сдач ЕГЭ для выпускников 11-х классов в Нижегородской области. Последний экзаменационный день состоялся 20 апреля. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в соцсетях.
Досрочный период сдачи ЕГЭ предусмотрен не для всех. В этом году десять выпускников из Нижнего Новгорода решили пройти аттестацию раньше установленных сроков. У каждого из них были индивидуальные серьезные причины для принятия такого решения.
Особого внимания заслуживает один выпускник, который выбрал досрочную сдачу экзаменов в связи с предстоящими гастролями с компанией «Росгосцирк». Его пример, как сообщил министр, наглядно демонстрирует, как увлечение и профессиональное призвание гармонично сочетаются с учебным процессом, взаимно обогащая и способствуя развитию.
Вся досрочная кампания, начавшаяся 20 марта, прошла успешно и без каких-либо нарушений. Все учащиеся, изъявившие желание, получили допуск к экзаменам и успешно их завершили.
Кроме того, как уточнил Михаил Пучков, 23 апреля всех желающих пригласили присоединиться к общероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Адрес пункта проведения экзамена в каждом населенном пункте можно узнать в управлении образования.
По словам Михаила Пучкова, данная акция предоставляет родителям замечательную возможность не только обновить свои знания, но и полностью погрузиться в процесс сдачи ЕГЭ, пройдя все его этапы — от допуска до выполнения заданий. Это поможет развеять опасения, связанные с экзаменами, снизить уровень стресса и сформировать у ребенка позитивный настрой.
Ранее 211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку. Этот экзамен является обязательным условием для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ).