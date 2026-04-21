Александр Скрябин рассказал о реализации комплексного подхода к развитию территорий в донской столице

Глава города Александр Скрябин выступил с докладом «Среда для жизни: комплексный подход к развитию территорий» на площадке III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Модератором площадки выступил Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, гостями дискуссии стали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, Губернатор Тюменской области Александр Моор.
В своем докладе Александр Скрябин отметил, что долгое время основной проблемой в Ростове, как и во многих городах нашей страны, оставался ввод социальных объектов после ввода многоквартирных домов. Ростову требовались изменения и новые подходы к градостроительству.
— Поэтому программа комплексного развития территорий, в первую очередь, стала инструментом повышения качества жизни населения и модернизации городской среды. Для себя мы видим КРТ приоритетным направлением градостроительной политики Ростова-на-Дону. И такую задачу перед нами и перед всем регионом ставит Губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь, — сказал глава города.
В Ростове механизм комплексного развития территорий (КРТ) начал реализовываться с 2022 года. Первыми проектами стали жилой комплекс «61 квартал», а также масштабная застройка территории бывшего аэропорта — проект «Новый Ростов».
— У нас территория «старого» аэропорта, находящаяся почти в центре города — стала зоной градостроительного развития, — подчеркнул Александр Скрябин. — Ее основная идея — создание «города в городе» с принципиально новой качественной городской средой. И я могу с гордостью сказать, что сейчас это КРУПНЕЙШИЙ в России проект комплексного развития территории.
Именно в донской столице впервые в России полностью реализован проект КРТ в соответствии с договором, заключенным «ДОМ.РФ» с победителем торгов. На одиннадцати гектарах (11,2 га) возводится микрорайон жилой застройки. Он обеспечен всеми элементами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин во время визита в Ростов в марте этого года по достоинству отметил реализацию проекта «Новый Ростов».
— Современное комплексное развитие территорий — это переход от строительства жилых «коробок» к созданию полноценных городских узлов, — отметил в своем докладе Александр Скрябин. — В основе лежит концепция «города 15 минут». Мы видим развитие Ростова-на-Дону как сети самодостаточных районов, где житель может закрыть 90% своих потребностей (работа, отдых, сервис, обучение) в пределах короткой прогулки.
Комплексное развитие предлагаемых территорий является механизмом, который способен изменить качество городской жизни и помочь в таком важном направлении как развитие ростовской агломерации. И сегодня сделаны первые шаги в этом направлении.
Также глава города подчеркнул, что для Ростова, как для большинства городов-миллионников, наибольший интерес представляет комплексное развития территорий жилой застройки, где расположены дома старого жилого фонда с высоким уровнем износа.
— С учетом темпов старения жилого фонда, мер по расселению аварийного фонда за счет бюджетных средств в долгосрочной перспективе будет недостаточно, — рассказал глава. — Для себя мы видим, что на данном этапе необходимо привлечение частных инвесторов для обеспечения новым жильем граждан, проживающих в домах, которые потенциально будут признаны аварийными в течение следующих 10 лет.
Александр Скрябин ответил на все поступившие в ходе обсуждения доклада вопросы.
