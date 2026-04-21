В России хотят изменить условия по «Дальневосточной и Арктической ипотеке»: о чем речь

В России может вырасти размер кредита по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По словам главы ведомства, рост составит 20 процентов.
«Мы находимся в диалоге с Минфином пока, поэтому не буду забегать вперед, но рассчитываю, что хотя бы 20% мы должны прибавить к существующей рамке», — отметил Чекунков.
Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил о скором распространении действия программы «Дальневосточная ипотека» на приобретение жилья на вторичном рынке.
