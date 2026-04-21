В Башкирии оценили шансы возникновения долгостроев

Об этом в программе «Честно говоря» рассказала замминистра строительства и архитектуры РБ Элина Даминева.
«Долгостроевцев» у нас нет, и надеемся, что в ближайшее время не будет. На строительном рынке в целом такой ситуации не наблюдается. Мы мониторим обстановку и держим руку на пульсе. Замедлить отрасль мы себе не можем позволить. Да, есть определенные трудности, но всех целевых показателей мы достигнем в 2026 году. Застройщики не теряют интереса к новым площадкам, стремительно развивается механизм комплексного развития территорий — 42 договора КРТ заключено с потенциалом 4,6 млн квадратных метров. В КРТ вовлекается свыше 2 тыс га земли. Замедления темпов строительства мы не наблюдаем, — пояснила Даминева в прямом эфире БСТ.
Председатель правления ассоциации застройщиков Башкирии Денис Крашенинников отметил, что сегодня возникновение ситуации с недостроями «фактически исключена».
«Все мы строим через эскроу, и как бы не было “плохо” строителям, дом всегда будет достроен, потому что все деньги дольщиков хранятся в банке на специальном счете», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Башкортостан вошел в топ-5 регионов по строительству нового жилья.