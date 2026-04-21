Названы одни из самых высокооплачиваемых специалистов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае одними из самых высокооплачиваемых специалистов стали сварщики. Работники в среднем получают около 166,8 тысячи рублей в месяц.
Второе место по уровню зарплат занимают отделочники. В среднем им предлагают 106,7 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции находятся штукатуры. Средний доход составляет 100,1 тысячи рублей в месяц.
Средние зарплатные предложения рассчитаны для специалистов с опытом работы 1−3 года.
В строительной сфере сохраняется высокая конкуренция за квалифицированные кадры. В целом по стране спрос на сварщиков за год вырос на 74%. На 33% больше требуется строителей, на 21% — монолитчиков.
В то же время растет интерес соискателей к отдельным позициям в отрасли. Так, число откликов на вакансии строителей увеличилось на 31%, бурильщиков — на 19%, монтажников — на 16%, пишет kuban.aif.ru.