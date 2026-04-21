«Ростех»: вертолёт Ми-171А3 успешно испытали в условиях низких температур

В «Ростехе» отметили, что вертолёт показал стабильную работу всех систем. Специалисты холдинга «Вертолеты России» провели 66 полётов и 22 наземные гонки в якутских морозах. Такие проверки подтвердили все заявленные характеристики Ми-171А3. Теперь вертолёт можно использовать в ещё более широком диапазоне температур.