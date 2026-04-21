«Ростех»: вертолёт Ми-171А3 успешно испытали в условиях низких температур

Вертолёт Ми-171А3 успешно прошёл дополнительные испытания в экстремальном холоде Якутии и подтвердил свою надёжность при температурах до минус 50 градусов. Машина готова к работе в самых суровых условиях Севера. Информация об этом поступила от госкорпорации «Ростех».
Холдинг «Вертолеты России», который входит в «Ростех», завершил все необходимые тесты импортозамещённого вертолёта. Полёты проходили прямо в Якутии при сильных морозах. Теперь специалисты направили результаты в Росавиацию, чтобы внести изменения в сертификационные документы.
В «Ростехе» отметили, что вертолёт показал стабильную работу всех систем. Специалисты холдинга «Вертолеты России» провели 66 полётов и 22 наземные гонки в якутских морозах. Такие проверки подтвердили все заявленные характеристики Ми-171А3. Теперь вертолёт можно использовать в ещё более широком диапазоне температур.
Ещё в январе аэропорт Якутска вновь стал испытательной площадкой для отечественной авиатехники. Там шла сертификация новейшего вертолёта Ми-171А3, созданного специально для Арктики.
Ми-171А3 — многоцелевой вертолёт, который предназначен для перевозки грузов и пассажиров. Он также подходит для офшорных операций, поисково-спасательных работ и полётов на буровые платформы. Машина оснащена системой аварийного приводнения и прочным фюзеляжем, устойчивым к авариям.