Первый в Хабаровском крае деревянный МКД собирают в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре собирают первый в Хабаровском крае деревянный многоквартирный дом из профилированного бруса. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведет подрядная организация ЗАО «Форпост». Об этом в МАХ (6+) сообщил заместитель председателя краевого правительства по вопросам строительства Алексей Колеватых.
«Примечательно, что коллеги используют брус местного производства ООО “Форпостлес” — это значительно ускоряет строительный процесс! 240 кубов готовых деталей уже есть в наличии, готовы также детали для кровли и перекрытия», — отметил Алексей Колеватых.
Сейчас на объекте приступили к установке шпилек на химических анкерах, они необходимы для надежного крепления деревянных конструкции.
Завершить сборку планируют к 1 июня, а сдать дом в эксплуатацию — до конца текущего года. Первые нижнеамурцы, проживающие в аварийном жилье, получат новые квартиры из экологически чистого материала с био— и огнезащитой.
Напомним, по решению губернатора Дмитрия Демешина увеличен порядок предоставления социальной выплаты на компенсацию расходов при покупке деревянного домокомплекта. Раньше сумма была фиксированной — 1 млн рублей. Теперь граждане могут получить 30% от расчетной стоимости строительства.
