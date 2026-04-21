Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро — 552,59 тенге, рубля — 6,24 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 464 тенге, продажи — 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 547,1 тенге, продажи — 557 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 5,09 тенге, продажи — 6,39 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 465,3 тенге, продажи — 467,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 548,1 тенге, продажи — 553,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,07 тенге, продажи — 6,19 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 465,9 тенге, продажи — 467,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 548 тенге, продажи — 553 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,10 тенге, продажи — 6,17.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.