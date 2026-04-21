Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 21 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро — 552,59 тенге, рубля — 6,24 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 464 тенге, продажи — 471 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 547,1 тенге, продажи — 557 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 5,09 тенге, продажи — 6,39 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 465,3 тенге, продажи — 467,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 548,1 тенге, продажи — 553,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,07 тенге, продажи — 6,19 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 465,9 тенге, продажи — 467,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 548 тенге, продажи — 553 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,10 тенге, продажи — 6,17.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.