Карты двух крупных банков Беларуси перестали работать в Европе с 21 апреля.
В «Альфа-Банке» отметили, что с указанной даты карты Mastercard перестанут работать за границей. Речь идет про 31 страну. В частности, указаны Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Италия, Чехия, Испания, Кипр, Португалия, Словакия, Словения, Румыния, Нидерланды и ряд других стран.
В банке отмечают: белорусы не смогут снять наличные в банкоматах, расплатиться как онлайн, так и в магазинах, в том числе при оплате покупок на маркетплейсах, заказать доставку, такси. Не смогут и отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы.
Белорусам рекомендуют переводить деньги через ЕРИП на любую другую карту белорусского банка.
Карты Mastercard «Белгазпромбанка» также перестанут работать с 21 апреля в странах Евросоюза. Речь идет в том числе и про интернет-магазины, которые зарегистрированы на территории европейских стран.
Банк готов оказать белорусам помощь по всем возникающим вопросам по круглосуточному номеру контакт-центра 120.