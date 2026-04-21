Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карты двух крупных банков Беларуси перестали работать в Европе с 21 апреля

Белорусы на смогут рассчитаться в Европе картами Mastercard двух банков Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В «Альфа-Банке» отметили, что с указанной даты карты Mastercard перестанут работать за границей. Речь идет про 31 страну. В частности, указаны Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Италия, Чехия, Испания, Кипр, Португалия, Словакия, Словения, Румыния, Нидерланды и ряд других стран.

В банке отмечают: белорусы не смогут снять наличные в банкоматах, расплатиться как онлайн, так и в магазинах, в том числе при оплате покупок на маркетплейсах, заказать доставку, такси. Не смогут и отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы.

Белорусам рекомендуют переводить деньги через ЕРИП на любую другую карту белорусского банка.

Карты Mastercard «Белгазпромбанка» также перестанут работать с 21 апреля в странах Евросоюза. Речь идет в том числе и про интернет-магазины, которые зарегистрированы на территории европейских стран.

Банк готов оказать белорусам помощь по всем возникающим вопросам по круглосуточному номеру контакт-центра 120.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше