В Крыму подорожает отопление

С 1 октября тарифы на отопление и горячее водоснабжение в Крыму планируют повысить на 6−8%. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил гендиректор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.
По словам руководителя компании, просроченная задолженность за услуги в настоящее время составляет 869 млн рублей. При этом часть долгов уже находится на стадии взыскания. Иски на сумму около 220 млн рублей находятся в судах. Кроме того, еще около 170 млн рублей взыскивают сотрудники ФССП и банки.
Прилипко пояснил, что сначала применяются досудебные меры. Однако если оплата не поступает, материалы передают в суд. Гендиректор уточнил, что минимальная сумма, с которой начинается взыскание, может составлять 12−15 тысяч рублей.