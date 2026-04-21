16 вагонов электропоездов и 6 остановочных пунктов отмыли от граффити красноярские железнодорожники в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году красноярские железнодорожники привели в порядок 6 пассажирских навесов и павильонов на остановочных пунктах и 16 вагонов электропоездов, на которые были нанесены граффити. Практически все случаи вандализма произошли на территории Красноярского края.
С начала этого года от вандалов уже пострадали 2 остановочных пункта электричек в черте Красноярска: это новые объекты, построенные для повышения комфорта пассажиров, — платформы Платинум Арена и Северное шоссе.
Граффити удаляются только вручную. Чтобы отмыть одну сторону вагона, используется труд 4-х человек. На удаление рисунков и приведение подвижного состава в нормативное эстетическое состояние уходит до 25 литров растворителя. При этом вагон изъят из оборота и не задействуется в пассажирских перевозках.
Павильоны и навесы остановочных пунктов, пострадавшие от граффити, приходится полностью заново перекрашивать, чтобы вернуть им первоначальный вид.
Для защиты от вандалов железнодорожники оборудуют пассажирские платформы системами видеонаблюдения. В настоящее время они установлены на 34 объектах, расположенных на участках с интенсивным движением пригородных поездов. С начала года с помощью видеокамер пресечено 4 правонарушения.
Напоминаем, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. В том числе -возмещение финансового ущерба.
Красноярская железная дорога призывает жителей регионов не оставаться равнодушными к актам вандализма и содействовать их предотвращению. При обнаружении противоправных действий следует сообщить об этом в правоохранительные органы.