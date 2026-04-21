«Норникель» объединил собственные вычислительные мощности и облачные решения Yandex для безопасного использования ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания запустила масштабную программу, направленную на разработку и внедрение экосистемы сложных агентов более чем для 30 ключевых производственных и корпоративных процессов. «Норникель» стал первой крупной горно-металлургической компанией, внедрившей в собственный контур большие языковые модели, которые размещены в облачной среде.
Для реализации проекта компания выстроила гибридную архитектуру, объединяющую собственные вычислительные мощности и облачные решения Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech — бизнес-группу Яндекса, которая развивает решения для корпоративного сектора).
В рамках совместной работы партнеры выработали новый подход к безопасному использованию моделей в облаке. В частности, стало возможным подключение по выделенному физическому соединению без сохранения данных на стороне облачного провайдера. Это позволяет использовать ИИ-агентов внутри корпоративных сетей без выхода в интернет, что соответствует требованиям информационной безопасности.
«Мы придерживаемся прагматичного подхода к внедрению искусственного интеллекта. Наш фокус сегодня направлен на те сценарии, где технологии дают измеримый экономический результат или кратно ускоряют критические для бизнеса процессы. Развитие собственных компетенций в доменных моделях и сложных агентских системах позволяет нам выстроить безопасную вертикально интегрированную экосистему, которая в условиях кадрового дефицита направлена на повышение эффективности компании. В рамках партнерства мы формируем устойчивую технологическую модель, которая позволяет нам одновременно снижать затраты на поддержку решений и обеспечивать безопасную работу с чувствительными данными за счет собственного вычислительного кластера», — отметил вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.
На текущем этапе компания самостоятельно разрабатывает сложные агентские системы на базе металлургической доменной модели MetalGPT для трансформации процессов проектирования, управления капитальными проектами, запасами и финансово-экономического контроля.
Большие языковые модели из облака компания интегрирует в существующие бизнес-процессы в формате цифровых помощников — в первую очередь в виде чат-ботов. На стадии тестирования находятся несколько десятков сложных агентских систем, а также значительное число простых личных ассистентов для сотрудников. В отдельных сценариях сроки выполнения задач сокращаются с 30 дней до нескольких часов.
«Норникель» использует искусственный интеллект на всех переделах и во всех процессах: от добычи и производства до поддерживающих функций, обеспечивая стабильный экономический эффект.
Как отметил в интервью телеканалу «Россия 24» президент «Норникеля» Владимир Потанин, для компании инновации — один из стратегических приоритетов развития. «Норникель» развивает технологии на базе глобальных трендов — искусственный интеллект, новые материалы и умное производство.
В рамках проекта Yandex Cloud и «Норникель» развивают облачную платформу, тестируя ее в реальных сценариях промышленной компании и совершенствуя инструменты для разработки ИИ-агентов с учетом отраслевой специфики.
Текущий этап развития — применение генеративного ИИ для повышения качества управленческих процессов как на производстве, так и в офисных подразделениях.
Следующий этап — расширение доступа к ИИ-инструментам для офисных сотрудников. Компании совместно разрабатывают модуль платформы Yandex AI Studio, который позволит пользователям без специальной подготовки самостоятельно создавать простых агентов и решать задачи личной эффективности.
По словам генерального директора Yandex Cloud Григория Атрепьева: «Партнерство с “Норникелем” позволило нам применить Yandex AI Studio в условиях реальной промышленной эксплуатации с высокими требованиями к безопасности, масштабируемости и скорости внедрения. Фактически речь идет о формировании стандарта использования ИИ-агентов в индустрии. Вместе мы выработали новый подход к использованию больших языковых моделей в облаке, который уже применяют другие клиенты из иных отраслей — в частности, среди них банк из топ-10 и крупная горнодобывающая компания».