На 16% выросло производство мяса в Нижегородской области

В первом квартале текущего года сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели мяса, молока и яиц больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. За три месяца было произведено 54 тысячи тонн скота и птицы на убой, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре мясного производства доля птицы составила 46%, свиней — 45%, крупного рогатого скота — 9%.