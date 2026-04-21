На 16% выросло производство мяса в Нижегородской области

В первом квартале текущего года сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели мяса, молока и яиц больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. За три месяца было произведено 54 тысячи тонн скота и птицы на убой, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре мясного производства доля птицы составила 46%, свиней — 45%, крупного рогатого скота — 9%.
Производство молока в январе — марте достигло 154 тысячи тонн, что на 2% больше уровня 2025 года. Лидерами стали Богородский, Бутурлинский, Дальнеконстантиновский, Пильнинский и Починковский округа, обеспечившие более трети общего объема. Средний надой на одну корову в области составил 2164 килограмма, увеличившись на 54 килограмма по сравнению с прошлым годом.
Положительная динамика зафиксирована и в птицеводстве: производство яиц возросло на 11%. Всего за три месяца текущего года в регионе было получено 314 миллионов штук яиц.
