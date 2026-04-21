Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 16% выросло производство мяса в Нижегородской области

Сельхозорганизации региона также увеличили объемы производства молока и яиц за первый квартал текущего года.

В первом квартале текущего года сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели мяса, молока и яиц больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата. За три месяца было произведено 54 тысячи тонн скота и птицы на убой, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре мясного производства доля птицы составила 46%, свиней — 45%, крупного рогатого скота — 9%.

Производство молока в январе — марте достигло 154 тысячи тонн, что на 2% больше уровня 2025 года. Лидерами стали Богородский, Бутурлинский, Дальнеконстантиновский, Пильнинский и Починковский округа, обеспечившие более трети общего объема. Средний надой на одну корову в области составил 2164 килограмма, увеличившись на 54 килограмма по сравнению с прошлым годом.

Положительная динамика зафиксирована и в птицеводстве: производство яиц возросло на 11%. Всего за три месяца текущего года в регионе было получено 314 миллионов штук яиц.

Ранее сообщалось, что на 14,9% вырос индекс промпроизводства в Нижегородской области в феврале.