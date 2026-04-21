Выплаты по безработице будут сокращать в Казахстане

«Фонд стабильно работает, деньги в фонд поступают. Изменения в выплатах фонда есть, я подтверждаю. Это связано с некоторыми выявляемыми схемами. Например, бухгалтер работала в 10 организациях и уволилась сразу из всех, после чего подала заявку в фонд о том, что находится без работы. Выплаты должны пойти ей с учетом ее средней зарплаты. Сейчас потолок выплат по пособиям пересматривается, потому что есть моменты, которые нуждаются в регулировании», — сказал Ертаев.