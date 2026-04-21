Движение по двум объездным дорогам в Нижегородской области восстановили

Проезд открыт на участках, соединяющих населенный пункт Пустынь с трассой Семенов — Ильино-Заборское — Ковернино, а также на дороге, пролегающей через населенные пункты Семенов — Хахалы — Феофаниха, в частности, в окрестностях села Хахалы. Ограничения на указанных маршрутах были введены 7 апреля по причине затопления дорожного покрытия из-за разлива реки Керженец. Существующие водопропускные конструкции не справились с возросшим объемом воды.